台總工會護最低工資公式　轟龔明鑫犧牲勞工

全台總工會秘書長温宗諭。（中評社 資料照） 中評社台北9月3日電／台“經濟部長”龔明鑫1日在產業公協會交流會議上公開表示“今年最低工資調整不能再沿用過去公式”，理由是上半年總體經濟數據亮眼，最低工資漲幅應會調整滿多，但實際狀況不是這樣，高科技業獨好，傳產、中小企業卻因美國高關稅衝擊陷入困境。對此，全台總工會（簡稱全總）嚴正砲轟，並點名龔明鑫必須為發言負責，錯誤的政策加上國際衝擊，不應由基層勞工買單！



全總秘書長温宗諭指出，傳產與中小企業長期存在低薪問題，許多勞工仰賴最低工資過活。如今這些勞工一方面承受裁員、減班甚至失業風險，另一方面還可能因政府推翻最低工資公式而失去最基本的保障，這是對勞工的“雙重打擊”，更是不公平。



温宗諭強調，最低工資公式設立的目的，就是保障薪資調整的客觀性與合理性。若政府可以隨意推翻，等於否定制度存在的價值，讓勞工的權益淪為政策籌碼。龔明鑫的說法，等同把勞工當成“替罪羊”，這是全總絕不能接受的。



温宗諭說，因此，全總要求政府最低工資調整必須嚴格遵循公式，並爭取最高調幅；“勞動部”洪申翰務必堅守立場，不向產業壓力退讓；面對國際高關稅衝擊，“經濟部”應提出具體支持與轉型方案，而非把責任推給勞工。



龔明鑫2日也赴彰化與業者座談，全總表示日前就一再警告高關稅壓力已讓彰化水五金等傳產業者苦撐，無薪假與裁員潮一觸即發。若政府不積極作為，台灣傳統產業恐步入消失邊緣。



全總嚴正呼籲，勞工已經是台灣社會最辛苦的一群，不應再承受錯誤能源政策、電價調漲或國際貿易衝擊的代價。政府必須規劃公平的產業分擔機制，確保不再將所有負擔壓在最弱勢的基層勞工身上。



全總強烈要求龔明鑫部長，立即收回有關最低工資公式的不當言論，並公開向勞工道歉。否則，全總不排除發動進一步行動，絕不容許基層勞工再度成為政策錯誤下的犧牲品。