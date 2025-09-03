管中閔：賴清德不提抗戰勝利　可悲可恥！

前台大校長管中閔出席抗戰勝利80周年紀念大會致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月3日電（記者 張嘉文）前台灣大學校長管中閔今天上午出席台軍系社團自辦的抗戰勝利紀念大會，他致詞時痛批賴清德不提軍方的犧牲，也不提抗戰勝利，因為賴沒有“國家認同”、沒有民族氣節，甚至沒有真正的台灣意識，心態可悲更是可恥。



管中閔強調，好在這個時代，政府沒有辦法壟斷一切的歷史話語權、解釋權，所以才需要民間盡力宣傳，讓後輩知道這段光榮抗戰乃至勝利、台灣光復的歷史，政府不做的我們來做，政府要抹去的，就由大家一起來傳遞。



為紀念對日抗戰勝利80周年，軍系社團今天早上大集結，在台北市中山堂前舉辦紀念大會，活動由中央軍事院校校友總會主辦，台灣各個軍系相關社團響應，十多位退役上將和上百位中、少將和軍官參與。



出席紀念大會者包括前“國防部長”伍世文、退役陸軍二級上將陳鎮湘、退役空軍二級上將夏瀛洲、退役海軍陸戰隊二級上將季麟連等等，協辦的台北市政府由副市長林奕華代表出席，管中閔也到場聲援，現場約500人出席。



管中閔在會中致詞表示，今年是抗戰勝利與台灣光復80周年，也是乙未割台130年。抗戰是關係到“中華民國”存亡以及中華民族延續的生死之戰，這樣一場重要的戰役，我們怎麼可能忘記，可能不去紀念它？

