綠委會日本議員　談台日發展不對稱戰力

民進黨舉行“台日外交‧防衛政策”交流會後記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月3日電（記者 張穎齊）民進黨、日本自由民主黨3日在民進黨中央舉行“台日外交‧防衛政策”會談，從2加2再擴大至4加4會談，由民進黨籍“立委”與自民黨眾議院議員談及9大議題，其中包括共構“國防”創新協作平台，將借鏡美方公私協力經驗，整合台日產官學能量，加速發展不對稱戰力。



民進黨國際部3日在民進黨中央黨部舉行“2025民主進步黨–自由民主黨【台日外交‧防衛政策】2＋2會談”。2＋2會談與會者為民進黨籍“立委”郭國文、陳冠廷、自民黨眾議院議員星野剛士、岩田和親。隨後在擴大至4＋4會談，加入者有民進黨籍“立委”王正旭、李坤城、眾議院議員台灣政策研討專案小組召集人山下貴司、眾議院議員台灣政策研討專案小組秘書長鈴木英敬。民進黨國際部主任陳文昊、副研究員竹田宏生擔任中、日翻譯。



由於全程是不開放的閉門會談，會後由4名綠委及民進黨發言人韓瑩來主持會後記者會。



郭國文表示，2加2會談主要談及4大重點，包括“戰略溝通”相關部會間訓練、假訊息對策；“海巡機關合作”，包括人才、大學交流；“海底纜線”，活用台日海洋合作對話，創設新的情報交換框架；“共構國防創新協作平台”，借鏡美方公私協力經驗，整合台日產官學能量，加速發展不對稱戰力。4加4會談再擴大5議題，包括擴大政策協議、網路安全、防災協力、強化經濟貿易領域整體合作、科學技術半導體人才數位人才重要領域、建立感染症發生時與平時的合作機制，例如締結合作備忘錄。