吳東亮：台下半年經濟成長趨緩要有心理準備

工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）台灣面臨美國對等關稅衝擊，下半年經濟成長如何？工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮3日表示，上半年平均有7%以上，下半年可能在2.5%以下，經濟成長趨緩，大家心裡要有準備了。



工商協進會3日中午舉辦理監事聯席會議，由理事長吳東亮主持，並邀請中國國民黨籍台中市長盧秀燕發表專題演講。



吳東亮會前接受媒體訪問表示，台灣上半年的經濟成長率不錯，上半年平均有7%以上，第二季更是超過8%，而這是提前出貨的影響，下半年平均經濟成長率可能在2.5%以下，下半年受到對等關稅、地緣政治、供應鏈重組、通膨壓力等各方面的影響，經濟成長就會趨緩，大家心裡要有準備了。



吳東亮說，全球主要經濟體製造業疲軟，投資趨於保守，供應鏈重組也正加速進行，這些都對台灣的外貿結構帶來了挑戰。此外，美國的“20%+N”關稅與新台幣匯率的波動，更讓台灣企業在成本、訂單和資金方面面臨高度不確定性。



至於最低工資調漲與電價議題，吳東亮指出，這兩個都要慎重考慮，對等關稅的影響，大型企業可能比較好應對衝擊，但台灣比較辛苦的是傳統產業、中小企業這一塊，任何電價變動、工資變動，影響都很大。很多工商業界都建議“經濟部”電價能不能動漲，因為發電原料最近還在下降，若台電不虧錢，電價可以凍漲。



吳東亮認為，最低工資最好不要漲，若要漲，希望不要漲太多，要緊的是希望政府有一些配套措施紓解除傳統產業的壓力，甚至要考慮給比較弱勢的勞工什麼樣的補助。