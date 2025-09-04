九三閱兵　李其澤：中俄朝領袖同框意義深遠

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社彰化9月4日電（記者 方敬為）“中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年”系列活動，3日在北京舉行閱兵式，26國領袖參與，場面盛大，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，該活動值得注意的是，中俄朝領袖同框，意義深遠，綜合三方經濟、軍事與核威懾能力，揭示新型國際聯合形成，挑戰西方主導國際事務的地位。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



中國國家主席習近平在天津主持為期兩天的上海合作組織峰會後，9月3日回到北京出席抗日戰爭勝利80周年閱兵式，根據名單，共有26國首腦與會觀禮，場面相當盛大。俄羅斯總統普京與朝鮮領導人金正恩分別列席在習近平身旁。閱兵式除了展現各軍種壯闊陣容，也有不少先進軍備亮相。



李其澤認為，中俄朝領袖在閱兵式觀禮台同框，堪稱“歷史性的三人聚合”。習近平、普京、金正恩一同站在天安門城樓上，這一畫面所承載的政治意義，遠遠超出了一般外交活動的範疇。這標誌著一個新型國際聯合的正式形成。



李其澤說明，該聯合的特殊性在於，它不是基於傳統地緣政治利益或意識形態認同，而是基於對現有國際秩序的共同不滿和改變現狀的共同需求。中國的經濟實力、俄羅斯的軍事能力、朝鮮的核威懾，三者結合形成了一個具有重大潛力的戰略聯合體。



此外，李其澤指出，本次閱兵式也展現全球南方戰略動員。26位主要來自亞洲、非洲、拉丁美洲的國家元首出席，展現了中國在發展中國家中的巨大影響力。這種影響力的展示，不僅是對中國軟實力的確認，更是對“全球南方”概念的戰略性運用。

