核三重啟雖未過　吳東亮籲官方評估核電

工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）台灣工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮3日表示，核三廠重啟公投雖然沒有通過，但贊成票約為反對票的三倍，是重新檢視能源政策的契機，我們希望政府能夠務實調整能源政策，科學化評估核電重啟。



至於面對美國對等關稅的衝擊，吳東亮說，企業界希望“賴政府”能爭取關稅不高於主要競爭國（日、韓），還要爭取豁免稅率疊加。產業界現在最需要的是金融支持，建議政府擴大中小企業信用保證基金、海外信用保證基金、輸出入銀行的資源，發揮這三個平台的力量，提高企業在“國內外”融資保證、進出口及整廠輸出的保險，跟金融業共同分擔風險，這樣金融業就能為產業提供更多的協助，讓傳統產業轉型升級、開拓新市場。



工商協進會3日中午舉辦理監事聯席會議，由理事長吳東亮主持，並邀請中國國民黨籍台中市長盧秀燕以“民意在領航，政府要跟上；台灣要有力，政府要出力”為題發表演講。



吳東亮致詞時表示，核三廠重啟公投雖然沒有通過，但贊成票約為反對票的三倍，這顯示社會對核能議題的態度已有所改變，也為能源政策帶來重新檢視的契機。就像8月23日賴清德所表示的，在技術更進步的前提下，不排除使用先進核能。8月25日台電董事長曾文生也表達將全面盤點核電廠的重啟條件，最近韓國總統李在明訪美，也針對SMR與美國簽訂合作備忘錄。倘台灣能夠引進美國的SMR技術，對於縮小台美貿易逆差，也會有所幫助。



吳東亮說，過去工商協進會已多次提出，台灣應建構多元、穩定、價格合理且具競爭力的電力來源，所以我們希望政府能夠務實調整能源政策，甚至委託具公信力的單位與專家，進行科學化評估“核電重啟”及“綠電加速”，提出合理可行的能源政策，確保電力穩定、多元及價格合理。