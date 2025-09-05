鄭旗生：大閱兵緊接著上合峰會　大陸有策略

台陸軍退役少將鄭旗生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月5日電（記者 方敬為）“中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年”系列活動，3日在北京舉行閱兵式，26國領袖參與，場面盛大，台陸軍退役少將鄭旗生接受中評社訪問表示，大陸是有策略性的辦理紀念活動，此前先在天津舉辦上合峰會(上海合作組織高峰會)，團結南方與一帶一路國家，在與美國為首西方陣營對壘上有政治意義；緊接著閱兵式，則展現中國軍事實力，深化盟友信心，同時威懾美日等西方陣營。



鄭旗生，中國國民黨籍，祖籍福建建甌，陸軍少將退役，現任兩岸統合學會執行長、歷史教育新三自運動協會理事、史記文化公司董事長、克毅文化公司董事長。



中國國家主席習近平在天津主持為期兩天的上海合作組織峰會後，9月3日回到北京出席抗日戰爭勝利80周年閱兵式，根據名單，共有26國首腦與會觀禮，場面相當盛大。閱兵式除了展現各軍種壯闊陣容，也有不少先進軍備亮相。



針對中國大陸舉辦抗日戰爭勝利80周年紀念閱兵，鄭旗生表示，今年是對日抗戰勝利80周年，原本應該是要兩岸同慶，但很可惜，台灣民進黨政府媚日，刻意蒙蔽了那段抗戰血淚史，台灣官方沒有任何紀念活動，大陸方面盛大舉行，讓人不勝唏噓。



鄭旗生認為，大陸此刻辦理對日抗戰勝利紀念閱兵，是有策略考量，首先，今年是抗戰勝利80周年，非常有紀念價值，中國的軍備武器技術也發展到一個里程碑，正好是中國展現軍事實力的時刻。



鄭旗生指出，根據官方資料，本次閱兵式，出現了東風新型導彈，包括東風-61洲際導彈和升級版的東風-17高超音速導彈，突顯戰略核威懾與常規快速打擊的雙重能力。空中梯隊則亮相了殲-20改進型與運-20加油機，並首次公開展示無人僚機編隊，體現出人工智能輔助作戰的特色。海軍裝備則重點呈現新型艦載反艦導彈與紅旗-19反導攔截系統，凸顯中國在海上封鎖與區域防空上的能力。

