重申不選黨魁　盧秀燕：決心專心市政

台中市長盧秀燕3日赴工商協進會專題演講。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台中市長盧秀燕雖已表態不選黨主席，但仍有勸進，盧秀燕3日赴工商協進會專題演講時表示，最近很多人勸進她再想一想，但她已下定決心專心市政，因為這是和市民的契約。她珍惜未來1年的台中市長任期，會做好做滿，這才是她的主要職務。



國民黨主席選舉的領表登記作業時間從9月1日至5日延後為15日至19日。目前已表態參選者包括國民黨籍“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林和前“國大代表”蔡志弘等人。



外傳有意參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌1日PO出與國民黨前主席吳伯雄的合照，無獨有偶，盧秀燕也在同一天曬與“伯公”的合照，是巧合還是別有深意，引起外界猜測。



工商協進會3日中午舉辦理監事聯席會議，由理事長吳東亮主持，並邀請中國國民黨籍台中市長盧秀燕以“民意在領航，政府要跟上；台灣要有力，政府要出力”為題發表演講。



盧秀燕表示，賴清德執政一年半，搞了三場罷免選舉，但民意反映出來的是，希望政府好好拚經濟、重民生，不要再搞政治了。民意在領航，政府要跟上，她治理台中市6年半以來，媒體訪問她政治議題、選舉議題，她一律回應“上班時間不談政治、不談黨務、不談選舉”，就只談市政，這幾年來也因此有一點點成績，因此她珍惜未來一年的台中市長任期，他不選黨主席的原因也在這裡。



盧秀燕強調，她就是要當一個好市長，會做好做滿專心地做好，讓市民更快樂，才是她主要的職務。最近有很多人一直勸進她是不是能再想一想，而她已下了決心。