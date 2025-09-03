賴清德應仿效蔡辭黨魁？王世堅：不敢評論　　

綠委王世堅受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月3日電（記者 張穎齊）針對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘堅持當總召到明年2月1日，民進黨籍“立委”王世堅3日比喻蔡英文都因敗選曾3次辭黨主席。賴清德是否也該負政治責任辭黨魁？王世堅則趕忙說，不敢評論。賴清德是“國家”的千金之子，本就不該把自己押在大罷免運動上。



王世堅3日下午赴民進黨中央參加中常會前受訪。關於柯建銘不辭總召，王世堅表示，未來1、2周應會有慢慢轉寰的情勢，因民意最大，大家都有任期制。過去蔡英文曾3次辭黨主席，就是在期中選舉、地方選舉，她認為有政治責任，民進黨席次變少了，所以她在投票結果一出來，當晚就辭黨主席。隔天就沒再進到主席的辦公室，這是非常灑脫的做法，這才對，所以蔡英文當時獲得社會這麼廣大的支持。



王世堅說，蔡英文願賭服輸，為自己做的領導跟決策負責。當時蔡英文的主席也有任期制，一任2年，是全黨黨員選的，也大可不必下台，也可說任期還沒到，隔年5月再辭，可以這樣嗎？不是嘛，蔡英文認為輸了就要負責，沒考慮到主席的任期還沒到。王認為負責的黨主席與總召都會這樣，不會用任期來講、用任期來拖延，他認為是一個不負責任的說法。



記者追問，賴清德也該負辭去黨主席的政治責任嗎？