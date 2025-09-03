朱立倫：賴清德以日本口吻說終戰　全民之恥

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上表示，賴清德不願意慶祝紀念對日抗戰勝利80周年，僅以“軍人節”為由慶祝，而且不是中央的主要大型活動，更糟糕的是，賴竟以戰敗國日本的口吻，以“終戰”形容對日抗戰勝利及二戰勝利，這真的是全民之恥。



朱立倫強調，如果今天連自己都不願承認“中華民國”歷史，不肯定軍方先烈犧牲奮鬥才贏來和平與勝利，還以日本人的口吻說“終戰”，真的是令全民與先烈們汗顏，歷史絕對不容竄改、扭曲，政府不該忽視面對。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話，聚焦在九三軍人節和對日抗戰勝利及台灣光復80周年相關議題。



朱立倫指出，今天是非常重要的日子，80年前的今天，迎來抗戰勝利、二戰勝利，終於贏來台灣光復。“中華民國”歷史中，抗戰8年是最苦難的一段，犧牲最多軍人與民眾的戰役 在全國軍民的團結之下，在蔣中正領導下迎來勝利。



朱立倫說，紀念抗戰勝利80周年是非常重要的日子，國民黨作為創建“中華民國”的政黨，領導抗戰的政黨，有責任慶祝，把歷史說清楚，因此這一陣子已舉辦共五項重要抗戰紀念與慶祝活動，明晚還在舉行國際酒會，歡迎各國好朋友 一起迎來抗戰二戰勝利及台灣光復80周年紀念。



而面對抗戰勝利80周年，朱立倫說，“中華民國”政府及今天的領導者賴清德，卻不願意大肆慶祝或紀念，僅以所謂軍人節為由，辦一些慶祝活動，更糟糕的是，賴清德竟然以戰敗國、日本口吻，用終戰形容抗戰、二戰勝利，這真的是全民之恥。他必須嚴正說明，歷史不容竄改，也不容扭曲，更不容今天用此忽視做法來面對抗戰勝利80周年。