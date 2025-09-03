不放棄勸進盧　朱立倫：盼眾望所歸者領導黨

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨台中市長盧秀燕今天再度重申不參選黨主席的決心，但宣布什望交棒的國民黨主席朱立倫下午在中常會上仍強調絕不放棄，要以大家共同的力量，希望由“眾望所歸”的人（指盧秀燕）來領導國民黨重返執政，這是國民黨的最高目標。



日前宣布不參選黨主席選舉的盧秀燕，今天北上出席工商協進會活動時，再度重申不選主席的立場，就連先前積極勸進盧秀燕的前國民黨秘書長李乾龍，今天也已宣布放棄“我們也不再為難她。”



但國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話提及主席選舉時仍強調，上周中常會已經在多數中常委提案下，通過這次黨主席選舉受理領表登記延後2周時間，希望能有更多優秀人才參與。



朱立倫說，在2028重返執政為最高目標的情況下，希望由“眾望所歸（指盧秀燕）”，能讓大家團結一致的領導者來領導國民黨重返執政，這是國民黨的最高目標。



朱立倫還強調，這段時間絕不放棄，希望以大家共同的力量，由“眾望所歸”者來領導國民黨重返執政。



國民黨主席選舉目前已表態參選者包括孫文學校總校長張亞中、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前“國大代表”蔡志弘以及律師李漢中。