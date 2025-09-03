黃國昌再轟中科院吃案　多個標案機密外流

台灣民眾黨主席黃國昌再轟中科院弊案。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北9月3日電／台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌昨日爆料中科院人員拿標案機密文件，向廠商兜售要錢。但中科院回應“全案係內部安全機制主動發掘”。黃國昌今日痛批，胡說八道，檢舉人從今年4月起不斷向中科院檢舉，對方卻持續推脫，不願處理，甚至檢舉人直接跑到龍園營區外想要主動提供遭外流的標案機密文件，沒想到不僅不願收件，還要檢舉人自己打電話檢舉。黃國昌並強調，根據他所掌握的資料，中科院還有多個營區標案機密資訊遭外流兜售，請中科院嚴肅面對。



黃國昌昨在臉書爆料，過去幾個月，竟有內部人員拿著中科院“鵬園院區智慧監控指管系統”的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，更離譜的是，這還不是單一個案，背後還涉及一整串軍事採購弊案。



中科院回應，院內安全系統日前發現資料復印異常，經初步調查，於8月14日移送憲指部，報請檢察官主動偵辦，而相關外流資訊，屬中科院招標文件營業秘密；公開招標期間，得由具投標意願廠商申請閱覽，疑遭內部員工，提供特定對象謀利，中科院將依法嚴辦。中科院強調，全案是內部安全機制主動發掘，刻已進入司法偵辦，所謂“國防部”不知道，睜一隻眼、閉一隻眼”等內容並非事實。



黃國昌3日再透過臉書表示，“請中科院嚴肅面對採購弊案。”事實上，檢舉人從今年4月起不斷向中科院檢舉，中科院持續推脫，不願處理，直到7月間檢舉人直接跑到龍園營區外想要主動提供遭外流的標案機密文件，沒想到中科院督察室卻不願收件，還要檢舉人自己打電話檢舉。



黃國昌說，中科院昨天說“公開招標期間，得由具投標意願廠商申請閱覽，疑遭內部員工，提供特定對象謀利”，完全是避重就輕的說法。



黃國昌進一步說，今年8月起辦理公開招標的“鵬園院區智慧監控指管系統工程標案”，早在好幾個月前，該標案報價、設計圖等標案機密資訊早就被中科院內部人員大剌剌地四處向廠商兜售要錢，中科院擔心事端擴大，才在9月1日悄悄撤銷招標作業。



黃國昌強調，“根據我所掌握的資料，中科院還有多個營區標案機密資訊遭外流兜售，請中科院嚴肅面對、別再避重就輕，一定要徹查到底”。