盧秀燕砲轟賴只搞政治　給解方促痛改前非

台中市長盧秀燕以“民意在領航，政府要跟上；台灣要有力，政府要出力”為題發表演講。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台中市長盧秀燕3日應邀在工商協進會專題演講，她砲火全開猛批“賴政府”，上台1年半，搞了三場大罷免，而罷免都失敗，反映的民意就是希望“賴政府”好好拚經濟、重民生，不要再搞政治了。卓“內閣”改組不是光位子換人做就沒了，重要的是有沒有讓民眾知道施政態度調整不會再搞政治了？目前為止，地方上的民眾是沒有接收到這樣的態度。



盧秀燕並提出解方，希望賴清德能痛改前非。



盧秀燕還引用美國前總統雷根（Ronald Reagan）的話，“政府不能解決問題，政府本身就是問題”，關稅問題不能解決、能源問題不能解決、朝野還要繼續鬥，那“賴政府”就是個問題。



台灣工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮笑說，盧市長的理念非常新，這樣的格局不只是在都市治理，是不是有機會擴大、是不是有機會可以往上走？他就不敢講了。吳東亮說完後，與會企業代表一陣哄堂大笑。



台灣工商協進會3日中午舉辦理監事聯席會議，由理事長吳東亮主持，並邀請中國國民黨籍台中市長盧秀燕以“民意在領航，政府要跟上；台灣要有力，政府要出力”為題發表演講。



盧秀燕表示，台灣現在碰到最大的危機除了關稅、匯率、能源外，還有“賴政府”施政“重政治，輕經濟、輕民生”，若政府施政方向都重政治，民生的議題就會受排擠。她引用美國前總統雷根（Ronald Reagan）的話，“政府不能解決問題，政府本身就是問題”，這正是民進黨執政的現狀。

