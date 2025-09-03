綠成立選對會備戰2026　邱義仁徐國勇領軍　

民進黨主席賴清德。（照片：民進黨提供） 中評社台北9月3日電（記者 張穎齊）民進黨3日下午舉行中常會，黨主席賴清德宣布備戰2026九合一縣市首長選舉，今日起成立選舉對策委員會。賴說，民進黨衹有一個目標，全力打贏2026年地方大選。



選對會的9名成員名單也曝光，由“總統府資政”邱義仁（新潮流）、黨秘書長徐國勇擔任共同召集人；其餘成員包括：綠委王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、中常委陳茂松（“正國會”）、中執委林益邦（綠色友誼連線）、2024選對會委員劉維鈞（新潮流）。



民進黨發言人韓瑩在中常會後轉述賴清德致詞表示，在823公投與罷免投票過後，他向民眾表達，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。因此過去這段時間，中央黨部、“行政院”與“國安”團隊，已完成人事改組，希望在隊形調整後，民進黨全體上下能夠一起持續向前邁進，共同面對接下來的各項挑戰。



賴清德說，為了辦理2026年大選提名相關作業，今天中常會將依照《民主進步黨2026年“直轄市長”暨縣市長提名特別條例》，提案成立“2026年選舉對策委員會”。2026年的地方大選，不論是對民進黨的執政路線，或“國家”的未來發展，都至關重要。