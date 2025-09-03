民進黨：台藝人要考慮社會觀感　別配合統戰

民進黨發言人韓瑩。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月3日電（記者 張穎齊）中國大陸九三閱兵有16名藝人轉發相關貼文，民進黨發言人韓瑩3日表示，多次呼籲藝人要考慮台灣社會觀感，不該配合統戰、唱和、矮化台灣的“國家主權”，將尊重相關裁處。



近期歐陽娜娜、侯佩岑等多位台灣藝人因在微博分享央視“台灣必歸”貼文，引起陸委會與“文化部”注意並展開調查。中國大陸3日上午9時“九三閱兵”登場，陸委會再次提醒藝人“勿淪為統戰宣傳的工具”，強調若再度出現配合轉發情形，最重可能依《兩岸條例》裁罰50萬元新台幣。



歐陽娜娜與侯佩岑3日目前保持低調，但其他台灣藝人包括吳奇隆、舒淇、伊能靜、楊培安、楊宗緯、吳慷仁、林瑞陽、張庭、TANK、王以綸、董又霖、文淇、顏人中、陳昕葳、蘇袀禾、黃曦彥等已轉發閱兵相關內容。



民進黨3日中常會後舉行記者會，韓瑩回應媒體時事。韓瑩對此表示，政府已多次呼籲藝人，要考慮台灣社會觀感，不該配合中共統戰，藝人若有矮化“國家主權”、配合中國大陸唱和，民進黨則尊重陸委會的相關裁處。



媒體問，3位“國安會”副秘書長趙怡翔、林飛帆、李問，因年齡平均37歲，遭中國國民黨籍“立委”謝龍介指賴將“國安”人事當刷經驗的新手村？



韓瑩回應，對比各國，如美國前國安顧問沙利文（Jake Sullivan，現年48歲、當顧問時是44歲），是美國60年來最年輕的國家安全顧問，李問、林飛帆、趙怡翔的經歷都很豐富，對民進黨、對“國家”都有貢獻，謝龍介不該年齡歧視。



媒體問，今天中常會有無談及民進黨“立法院”黨團幹部的改選？韓瑩說，都沒討論到黨團人事，尊重黨團自主。