蔡明忠：台傳產撐到現在靠外勞　盼取消限制

美一塑膠實業股份有限公司董事長、台南市總工業會理事長蔡明忠。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月3日電（記者 蔣繼平）美對台對等關稅衝擊傳統產業。美一塑膠實業股份有限公司董事長、台南市總工業會理事長蔡明忠向中評社表示，台灣塑膠外銷與日、韓、越南都有競爭關係，若掌握關鍵技術，美國買家就算關稅30%也照買，但整體影響仍很大，許多業者能撐到現在都是靠外勞，盼靠外勞解決缺工問題，否則會被關稅、匯率、勞工、原料壓垮。他建議應該取消限制台灣勞工與外籍勞工的比例，這樣才有辦法生存。



蔡明忠是美一塑膠實業股份有限公司董事長，也是台灣塑膠製品工業同業公會名譽理事長，現為台南市總工業會理事長，台南市總工業會廠商約1500家，為台南市最大的工業團體。



美一塑膠產品包含：PE自動結束帶、PP沖麻、PP自動打包帶、自動綑紮機、PP包裝帶等等，外銷比例63%，銷售地點涵蓋歐洲、北美、南美、日本、澳洲、東南亞、中東、南非、印度。



關稅對塑膠產業的影響，蔡明忠表示，以他公司來講，外銷佔50%以上，其中有一半是銷往日本，其他銷往美國、東南亞。而銷往美國的製品比較特殊，客戶說就算關稅30%還是要進口，目前沒有因為關稅就把訂單撤掉，但以後會怎樣就不曉得。



蔡明忠表示，不過若對其他塑膠工廠來說，其實影響很大，這是競爭優勢問題，不是說全球市場沒有需求的問題，而是若其他國家比較便宜，訂單就會被搶走，要綜合關稅、匯率、勞工成本、原料成本來看。



蔡明忠表示，以目前台灣用的塑膠原料，台塑來講，在目前國際行情會比較難做，因為中國大陸從俄羅斯進口石油、石化，價格只要一半，台灣並沒有跟進，上游成本增加的話，上游給下游的優惠就會比較少。

