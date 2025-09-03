九三軍人節　許淑華出席慈濟祈福活動盼和平

南投縣長許淑華率縣府同仁參與慈濟基金會舉辦的祈福活動。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月3日電（記者 方敬為）佛教慈濟慈善基金會推廣素食護地球，今天在南投縣政府大廳舉辦農曆7月“吉祥月”祈福儀式，國民黨籍縣長許淑華出席響應，今天正好是九三軍人節，她祈願人心淨化、社會祥和、世界和平、縣政推動順利。許淑華也感念慈濟經常在各地救災、救難，對人類社會極有奉獻，她也鼓勵大家響應茹素護生、蔬食愛地球。



慈濟吉祥月祈福活動由許淑華、南投縣副縣長王瑞德帶領縣府團隊參與獻供，許叔華並率眾為南投縣及國家社會祈禱，於佛前祈福、發願，並領取素食餐盒，共同響應茹素護生的信念。



許淑華表示，在台灣傳統民間習俗農曆7月是“鬼月”，小時候常被叮嚀有許多禁忌，但其實在佛教觀念裡7月是“孝親月、吉祥月”，慈濟基金會進一步推動齋戒茹素，鼓勵大家不殺生，感謝慈濟願意到縣政府來推廣，讓縣府同仁們能響應茹素，讓身體減輕負擔吃出健康，共同為減少碳排愛護地球盡一份努力。



許淑華說，茹素除了對身體健康，也是對生靈萬物的敬意，以行動發揚正信善念，落實茹素護地球的理念，她也特別感謝慈濟在發生各種災害時，永遠都站在救災重建的第一線，在世界的各個角落，也都能看到慈濟志工的身影，讓世界看到台灣，濟世精神令人感佩。