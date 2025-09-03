陳佩琪提柯案6個切膚之痛　請大家救司法

陳佩琪提出6點切膚之痛，請大家一起救救司法。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北9月3日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押已1年，台北地方法院明天將進行聲請具保停押訊問、裁定，各界矚目柯能否交保。柯文哲的妻子陳佩琪3日在臉書發文呼籲各界支持法庭直播，並提出柯案偵辦期間的6個“切膚之痛”，請大家一起來救救脆弱的司法。



陳佩琪表示，司法是為了維護社會的公平正義，不是拿來作為消滅政敵的工具，衷心希望就我這一年親身感受的切膚之痛，司法能解她的疑惑並提改善之道：



1.希望大家支持法庭直播：法庭上因為不能錄音錄影，導致外界有多重見解，最明顯的例子是柯文哲多次表明他京華城案只簽到都發局呈上來的公展文，後來遇到疫情，就沒有再追蹤個案的進程了，他一直強調“公展後沒再追蹤進展”， 但有部分媒體一直說他是強調“自己完全不知情”，是幫自己的脫罪之詞，還拿出便利貼說這是他知情的證明，可是他在法庭上明明不是這樣說的。



2.搜索的理由是什麼要明示給被搜索人，不是衹有寫著“貪污治罪條例”這種籠統的法條。她曾在第2次被檢察官叫去問的時候提出這質疑，問是有監聽到索賄錄音或拍到有黑袋子入沒有出嗎？不過檢察官回答她“有事證，不告訴妳”，柯文哲常強調要公開透明，若能直接明白陳述給被搜索方，可以減少雙方的仇恨對立，不是很好嗎？



3.要教育民眾基本法律知識：去年她家被搜索，檢廉要她交出手機以供檢查，接著她用手機打給林森南路辦公室的租客，要其開門接受搜索，檢廉沒事先像法院開庭審理前一樣宣讀民眾權益，沒跟她講可以拒絕交出手機，結果租客就以被搜索、遭受到身心重大創傷、導致憂鬱症為由，去年8月30日後開始拒繳房租，直到今年4月30日租約到期，也拒搬遷並返屋。