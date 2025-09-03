關稅加232條款衝擊　台扣件業盼調降營所稅

“經濟部長”龔明鑫3日到高雄岡山與螺絲扣件業者座談，地點在晉禾企業公司，民進黨籍高雄市長陳其邁也陪同出席。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月3日電（記者 蔣繼平）美國宣布對台灣課徵20%對等關稅，台灣扣件類商品又適用美國232條款對鋼鐵製品關稅達50%，台灣螺絲產業首當其衝。台“經濟部長”龔明鑫3日到高雄岡山與螺絲扣件業者座談，業界哀號政府若不幫忙恐關門或外移，更喊話希望調降傳產營利事業所得稅。



龔明鑫3日上午先到台南與塑膠製品業者進行交流座談，下午轉往高雄與螺絲扣件業者展開交流。龔明鑫與扣件業者座談會在高雄岡山的晉禾企業公司舉辦，晉禾企業董事長蔡永裕是螺絲公會理事長。民進黨籍高雄市長陳其邁也陪同出席。



慈陽集團董事長、前螺絲公會理事長蔡圖晉表示，螺絲扣件的低階市場近年被大陸搶走4成，高階市場則需要與日、韓、德、義大利及土耳其等國家競爭。目前台灣螺絲出口關稅已達24.7%，未來還要看美232條款鋼鐵鋁50%關稅如何疊加計算。



蔡圖晉憂心忡忡地說，已經不少海外客戶要求台灣廠商自行吸收關稅，但利潤沒有那麼高，只能被迫停單止損，已有廠商接單歸零。他呼籲政府研議OA （Open Account）、L/C （Letter of Credit）等金融措施展延，政府不幫忙恐關門或外移。



專攻客製化螺栓外銷的和泰產業股份有限公司董事長詹榮典表示，扣件產業面臨關稅、匯率、移工、原料、電價等壓力，尤其中鋼料件價格居高不下，成本難降。他呼籲，傳產的營利事業所得稅比科技業高，若不調降，中小企業如何生存。



龔明鑫表示，特別條例已三讀通過，將有新台幣930億元支持產業，另有200億部分可以外加。金融協助的部分，金融機構雨天絕對不會收傘。研發轉型的部分，1個案子最多有500萬元，廠商聯合提案則有4000萬元。新市場開發未來也會加大力道。



龔明鑫指出，截至9月1日止，金融協助申請案已有100案；研發升級轉型已有236案，最多的還是通路行銷布建，現在申請案已近300案。