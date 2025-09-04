季麟連：大陸閱兵是兵法上最高的無戰境界

台退役海軍陸戰隊二級上將季麟連接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月4日電（記者 張嘉文）針對中國大陸為紀念抗戰勝利80周年舉辦93大閱兵，是否向美方釋出強烈訊號？台退役海軍陸戰隊二級上將季麟連向中評社表示，大陸是藉此次昭告世界，戰爭的可怕，大家要追求的是和平，這一次閱兵，他認為在軍事上來講，兵法上最高的境界就是無戰，也就是不戰而屈人之兵。



季麟連說，大陸是在釋出訊號，它有應對戰爭的實力和條件，來遏制不管是來自何方的敵人要發動戰爭的決心，這是他非常肯定的。



季麟連，浙江杭州人，3歲隨家人遷居台灣台南，陸軍官校38期步兵科，三軍大學陸軍指參學院、戰爭學院畢業，曾任海軍陸戰隊司令、聯勤司令、府方戰略顧問，中國國民黨黃復興黨部主委等。他是海軍陸戰隊二級上將退役，是海軍陸戰隊隊史上三位二級上將之一。



針對大陸93大閱兵釋出的訊號，季麟連接受中評社訪問時表示，抗戰勝利、台澎回歸是整個中華民族的大事，大家要共同正視歷史的事實。今天很遺憾，台灣的執政黨對於這件事情完全沒有重視，賴清德甚至在軍人節大會上，用了終戰的字眼來取代抗戰勝利，前不久“國防部長”顧立雄舉辦的抗戰勝利80周年音樂會，除了點綴幾段抗戰時期愛國歌曲外，毫無重點，這是讓大家非常悲憤的。



季麟連說，因為大家都知道對日抗戰這是一場民族的戰爭，在蔣中正委員長的領導之下，人不分男女老幼，地不分東西南北，全民團結，經過了8年才獲得勝利，這是不可抹滅的事實。



季麟連認為，大陸今天透過閱兵的方式來紀念抗戰勝利，是向世界昭告戰爭的可怕，並表明大家應該要追求和平的決心，而透過閱兵，在軍事上來講，兵法最高的境界就是無戰，也就是不戰而屈人之兵。大陸在告訴全世界，它有從事戰爭的實力和條件，以此遏制敵人發動戰爭的決心。

