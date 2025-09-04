管中閔：兩岸都是中國人絕不該再發生內戰

前台大校長管中閔向中評社表示，兩岸都是中國人，不該發生內戰。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月4日電（記者 張嘉文）針對中國大陸為紀念抗戰勝利80周年舉辦93大閱兵，前台灣大學校長管中閔向中評社表示，透過紀念抗戰可讓大家瞭解戰爭的殘酷和可怕，尤其是套用在兩岸關係上，兩岸都是中國人，如果發生衝突就是內戰，是最讓人痛心的戰爭形式，他相信是海峽兩岸中國人都不願意看到的事情。



中國大陸領導人習近平在天津主持為期兩天的上海合作組織峰會後，9月3日回到北京出席抗日戰爭勝利80周年閱兵式，根據名單，共有26國首腦與會觀禮，場面相當盛大。俄羅斯總統普京與朝鮮領導人金正恩分別列席在習近平身旁。閱兵式除了展現各軍種壯闊陣容，也有不少先進軍備亮相。



管中閔對此接受中評社訪問時表示，紀念抗戰是屬於中國人民的重要戰役，事實上是中華民族存亡的戰役，海峽兩岸的中國人都應該紀念，至於用什麼樣方式來紀念，各有各的選擇。



管中閔說，他認為用更多的文化和音樂的方式，去記載包括戰爭的殘酷，對人民的傷害，對整個國家的傷害，造成永遠難以平復的痛苦，且文化和藝術也能傳承久遠，讓大家永遠不會忘記，也不失為一種好方式。



就是因為戰爭太殘酷，管中閔認為，不是在戰爭的時候，提醒大家還有另外一場戰爭的可能，而是告訴大家，我們該怎麼樣在這歷史中間彌平傷痛，讓大家會寄望未來更好的和平。

