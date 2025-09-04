中評關注：盧秀燕進退有據　布局未來動起來

盧秀燕在吳東亮陪同下出席工商協進會活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月4日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台中市長盧秀燕已連續受邀三三會、工商協進會專題演講，不僅引用美國前總統雷根（Ronald Reagan）的話，墊高自己與賴清德對決的氛圍，也以關稅、匯率、能源、朝野關係等四大議題抨擊民進黨，在大罷免失利後，綠營只能啞巴吃黃蓮，儘管國民黨主席選舉還是未定之天，盧似已默默佈局2028大選之路。



台灣九大工商團體，包括工總、商總、工商協進會、“全國”中小企業總會、工業協進會、電電公會、工業區廠商聯合總會、三三會、台灣工商企業聯合會等，向來是台灣有志大選的政治人物需要拜會、拉攏的團體，在2024大選中，更共同舉辦3場“2023台灣經濟發展論壇－與‘國家’未來領導人對談”，邀請藍綠白“總統”候選人侯友宜、賴清德、柯文哲與工商界對話。



觀察藍營政治人物侯友宜在大選前後，也都有所走訪，包括2021年03月10日受邀出席工商協進會第25屆12次理監事聯席會議，以“大城小國，新北十年願景”發表專題演講、2023年11月15日也受邀出席三三會例會，以“2024台灣再出發”發表專題演講。



盧秀燕則在今年7月16日受邀出席三三會例會，以“台中繁榮模式盧秀燕拚經濟心法”發表專題演講，獲得三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐祝福喊“盧總統”；緊接著在9月3日受邀工商協進會，以“民意在領航，政府要跟上；台灣要有力，政府要出力”為題發表演講，工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮被媒體問及是否力挺盧選大位，吳也表達祝福。



有趣的是，盧秀燕在2場面對台灣產業界的演說中，主題都緊鎖著“關稅戰”、“匯率戰”、“能源危機”等台灣困境，不同的是三三會的演說在大罷免前，而工商協進會的演說在大罷免後，在民進黨經歷726、823大罷免全軍覆沒後，更讓盧秀燕底氣十足地在工商協進會的演說中，加碼批評“賴政府”“當家鬧事”是台灣第4個危機。

