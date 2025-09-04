游盈隆：民進黨路線不檢討　明年只能拿屏東

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／大罷免大失敗，賴清德滿意度下滑至31%，不滿意度已飆破六成。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆3日在網路節目表示，賴清德是這次大罷免運動中的最大受害者，而民進黨“立法院”黨團總召柯建銘不下台，背後一定有連賴也動不了的支持力量。面對深綠地區台南，民調也呈現不贊同度高於贊同度。若民進黨不進行路線檢討，而藍白合能夠解決地方問題的話，2026地方大選恐怕綠營只能拿下屏東一席。



面對賴聲量下滑，游盈隆3日接受網路節目《下班瀚你聊》專訪表示，“具體來說，賴應該是這次大罷免運動中的最大受害者”，除了賴之外，“行政院長”卓榮泰也受到強大衝擊，面對民怨整體大爆發，游也說“這是前所未見的”，賴清德自上任到目前就是最顧人怨的時候，連綠營支持度也遭波及。



游盈隆也點出，過去很長一段時間民進黨都是台灣支持度最高的政黨，遠高於國民黨、民眾黨，甚至有段時間一個黨的支持度就大於藍白兩黨加起來的支持度。面對八月民意反轉，游也指，直到現在，不論是民進黨總召柯建銘，或是賴清德，卻連“大罷免是錯的”都說不出口。



游盈隆也強調，根本問題是民進黨不認為大罷免有錯，既然沒有錯便沒有人需負責任，也便沒有理由要求柯建銘請辭。現在綠營問題變成，賴要柯下台，“不是用你有錯就要負責”，而是讓年輕人上來，這是一個很弱的理由，所以柯也會理直氣壯表態自己總召任期到明年2月。