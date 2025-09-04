江啟臣宣布不參選藍營主席　接任者須有勇氣

藍委江啟臣（左）3日接受廣播節目《千秋萬事》專訪 。（截自“千秋萬事”YouTube畫面） 中評社台北9月4日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席之後，藍營呈現百家爭鳴態勢。國民黨主席即將在10月18日選舉，目前黨內表態者高達10人。國民黨前主席、“立法院副院長”江啟臣3日在《千秋萬事》節目表示，“我做過了，本人宣告不參選”。他認為藍營須迎接未來世代，當黨主席要很有勇氣。



國民黨主席開始領表時間為9月15日至19日，目前台北市前市長郝龍斌浮上檯面但仍未表態。已表態參選者有孫文學校總校長張亞中、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、彰化縣前縣長卓伯源、彰化縣議會議長謝典林、國民黨前副秘書長張雅屏、國民黨中央委員孫健萍、前國代蔡志弘、永嘉法律事務所主持律師李漢中等人。



江啟臣3日在《千秋萬事》節目中被問到黨主席話題。他表示，這個過程大家君子協定、願賭服輸，重點是黨內形成共識。國民黨員和支持結構很廣，在人選上能夠形成共識最好，如果不行，就要有一個民主的機制讓黨員做選擇。不管是誰擔任未來的任務都很艱鉅，對內包含黨的勢力和系統，還有路線的爭議，化爭議成為前進的力量。雖然過去常喊要團結，但團結不是嘴巴喊，要對內去凝聚。



江啟臣接著說，對外也很辛苦，國民黨代表的價值不是保守對抗，而是務實理性，能監督、執政。國民黨現在能拿來證明的最強證據就是執政縣市，這是中道理性能夠為民服務的力量，也是“中央”執政的基礎。國民黨是最大在野黨，和其他政黨有很好的合作還是過半的，能夠把“國會”帶領好，這任黨主席恐怕要發揮很大的力量和時間。