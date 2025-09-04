遭羅智強當面轟愧當媒體人　黃暐瀚7點回應

針對藍委羅智強批評“變了”，媒體人黃暐瀚提出７點說明。（照片：黃暐瀚臉書） 中評社台北9月4日電／中國國民黨籍“立委”羅智強日前接受媒體人黃暐瀚專訪時，當面批評對方“變了”，更批他“有愧媒體人職責使命”。對此，黃暐瀚3日深夜在臉書寫下7點回應表示，完成訪談才是主持人該做的事，而不是與來賓爭辯，就事論事，理直氣和，希望台灣更好，“國家”更強。



黃暐瀚提到，2日開車載沈富雄回家時，對方表示打算在廣播節目中討論這起爭議，黃則婉拒，強調媒體應聚焦公眾議題，個人恩怨不宜佔用公器。他也坦言，關於外界針對他的質疑，長期關注他直播與文章的網友早已耳熟能詳，因此不打算一再解釋。



針對這次風波，黃暐瀚也透過7點說明：



1、先做該做的事，再做想做的事。完成訪談才是主持人該做的事，而不是與來賓爭辯。



2、尊重他人的感受與發言，別人要喜歡你或討厭你，都是他的自由。



3、媒體是溝通橋梁，責任在於傳播，而非介入，盡可能不要成為“事件本身”。



4、媒體監督“手握權力、食國家俸祿”的公職人員，不分在野或執政，政治人物都該被監督。



5、監督是為了更好，而不是為了毀滅，幫助任何人當選或落選，都非媒體之責。



6、很榮幸曾為府記者聯誼會會長，聯誼會連會長在內七位幹部，均為每年80多位府線記者不記名投票選出，並非府方指定。記者搭“總統”專機隨行採訪，均是媒體自費，他要特別感謝她曾任職18年的東森電視台，給他的機會與栽培。



7、尊重這幾天外界有各種“內心世界分析”與“動機討論”，但太多討論均非事實（拿好處、拿標案、受壓力、讀書會、想當官、NCC、拿府方資料預測7席等），他說破嘴，也說不清，講過一次兩次，後續也就常常懶得再解釋了”。



最後，黃暐瀚自述是摩羯座A型，很固執、很堅持做自己，他說他相信的話，做他該做的事。就事論事，理直氣和，希望台灣更好，“中華民國”更強，台澎金馬這塊土地上的2350萬人，都安居樂業，平安健康。