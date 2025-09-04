卓榮泰怨媒宣費被刪施政打折　遭藍青年打臉　

“行政院長”卓榮泰說，因媒宣費用被刪，所以施政大大被打折。（照片：陳冠安臉書） 中評社台北9月4日電／“行政院長”卓榮泰3日指出，很多施政很難在媒體上獲得關注，因媒宣費用被刪了很多，能力受限，施政大大被打折。對此，中國國民黨前青年部主任陳冠安3日在臉書發文指出，真正的問題是政府沒把人民放在心裡，沒有拚好民生經濟，這才是民進黨執政遭到唾棄的根本原因。



卓榮泰昨接受網路節目《齊有此理》訪問，針對政府是否忘記必須掌握議題主導一事，卓強調，每周院會都會通過一些大大小小重要的一些法案、政策等，“但有個現實的問題是，在今年的‘中央政府’總預算，確實在媒宣費用上面被刪了很多，尤其‘行政院’整個是刪掉的”。卓認為很多政策沒辦法做深入的報導、系列性的專題向民眾說明，沒有強大廣告投入能力受限，做的事情大大被打折。



對此，陳冠安說，“難怪‘賴政府’民意直直落”，問題是在民生經濟，人民要的是實實在在的施政成果，不是滿街的廣告、不是真相被包裝的大內宣，施政滿意度不是靠經費砸出來，而是人民生活體感那把最誠實的尺。



陳冠安表示，如今“賴政府”的滿意度只剩下3成，是因為關稅談判失利、產業發展受創、房價物價居高不下、詐騙橫行、社會安全網破裂，這些問題怎麼可能靠宣傳就能掩蓋？當人民買不起房子、工作頭路越來越艱難、生活在擔憂與恐懼中，再多政府廣告都只是諷刺。



“請卓榮泰不要再把責任推給在野黨的監督或是宣傳經費不足”，陳冠安重申，真正的問題是，這個政府沒有把人民放在心裡，沒有拚好民生經濟，讓人民看不到希望，這才是民進黨執政遭到唾棄的根本原因！