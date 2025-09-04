賴清德昨晚夜宴英蘇系綠委　柯建銘話很少

賴清德。（中評社 資料照) 中評社台北9月4日電／賴清德3日晚間起分批次在官邸宴請民進黨“立委”，首晚以英系、蘇系“立委”為主，民進黨“立院”黨團總召柯建銘也出席。與會綠委表示，賴清德跟柯建銘的互動氣氛好，柯也有給一些意見，但大部分都是其他綠委在講話，柯講話的時間比較少。當晚也沒談到黨團幹部改選的問題。



賴清德在官邸宴請綠委，3日傍晚6時30分左右，陸續有車輛進出。據瞭解，出席“立委”包含邱議瑩、蘇巧慧、蔡易餘、吳沛憶、王世堅、柯建銘、張宏陸等人。會後，邱議瑩、蘇巧慧、蔡易餘走出官邸接受媒體提問。



根據《中時新聞網》報導，蘇巧慧先是感謝媒體守候，並表示餐會是例行在會期開始前，“總統府”、“行政院”和“立委”用餐交換意見，因為“立委”人數多，所以會分批次，這行之有年，他們也充分把握時間，把各自在地方聽到意見與賴清德、“行政院長”卓榮泰交換意見。



蘇巧慧指出，卓榮泰有說要推動哪些重點法案，爭取“立委”支持，所以用餐氣氛相當愉快，對新會期要做的事情充滿幹勁，會努力一起朝“福國利民”的方向前進。



蔡易餘表示，下會期“行政院會”推動經濟、民生法案，最近會對外公布青年政策，以及對於弱勢的照顧，扣緊賴清德的“四項調整”，很支持“行政院”提出的法案。



至於是否提到民進黨團改組?蔡易餘說“沒有談到，柯建銘講話時間比較少”，比較沒有發言，主要是他們針對政策、法案，以及反映地方聲音給賴清德與卓榮泰聽。蘇巧慧補充，氣氛相當好，因為柯建銘也有給一些意見，大部分都是他們在講話。