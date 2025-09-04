鼓勵生養！台官方推穩居釋1.1萬戶婚育宅

“政務委員”陳時中。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／為讓青年穩居、敢婚、願生和樂養，“行政院政務委員”陳時中3日宣布，“行政院”規畫推4項“穩居”政策，包含今年起至2028年，將從社宅中釋出1.1萬戶“婚育宅”，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年，更加碼租金補貼及包租代管；另“內政部”預計9月底提出《租賃條例》修法草案。



“行政院會”今將通過“婚育宅優先住、加碼補─青年婚育租屋協助專案”。陳時中表示，4項“穩居”政策，包含可優先入住社宅、補貼金額加碼、申請資格放寬和增加補助項目，新政策將提供婚育宅、擴大租金補貼並修正《租賃條例》，預計自明年元旦上路，目標至2032年讓48萬戶家庭受惠，投入經費新台幣269億元。



根據《中時新聞網》報導，陳時中表示，社會住宅將提供20%作為婚育宅，而新婚育有0歲至6歲小孩，就可申請，預計今年提供1000戶，2026至2028年1萬戶，且居住時間擬延長到12年，讓大家安穩住。



陳時中指出，租金補貼的適用範圍將從每人每月平均所得低於最低生活費的3倍，擴大至3.5倍，且新婚加碼為1.5倍、每增1名孩童再增0.5倍，若以台北市每月最高補貼金額8000元試算，新婚育有1名孩童的家庭申請租金補貼將變成1萬6000元。



針對包租代管部分，陳時中談及，對於育有0歲到6歲孩童的租戶，未來將獲得每年6000元的兒童安全費用，可以用做防撞、防倒、安全鎖等安全事項。



陳時中指出，整體租屋市場對於房客相對不友善，希望9月底可提出修法，4大方向包括：租期最低保障3年；訂定合理租金調整公式；若房東拒絕房客申請租金補貼、遷入戶籍，將面臨罰則；未來租屋相關糾紛，政府提供免費爭議調解服務。