中評關注：綠選對會無潘孟安　或參選高雄？

府秘書長潘孟安。（中評社 資料照） 中評社台中9月4日電（記者 方敬為）民進黨3日通過“2026年選舉對策委員會”成員名單，值得注意的是，之前在“2026選舉先期策略小組”擔任召集人的“總統府”秘書長潘孟安未入列，動向引發關注，之前潘孟安被認為可能空降參選高雄市長，隨著選對會名單確立，似乎更添幾分可能，或掀起高雄綠營的茶壺風暴。



因應2026九合一選舉，民進黨中常會3日通過“2026年選舉對策委員會”，由“總統府資政”邱義仁、民進黨祕書長徐國勇擔任共同召集人，成員包括王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（“正國會”）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼）、劉維鈞（新）共9人。



民進黨主席賴清德“總統”表示，2026年的地方大選，不論是對民進黨的執政路線，或台灣未來發展，都至關重要。成立選對會，衹有一個目標，就是全黨團結一致，為黨、為地方、為全民，找出最優秀、最適當的人選，爭取人民的信任，全力打贏2026年地方大選。



民進黨選對會成員確立，當中卻有一個變動引起政壇關注，也就是先前在“2026選舉先期策略小組”擔任召集人的潘孟安不在名單之列，其動向備受討論。由於潘孟安從屏東縣長卸任以來，都被認為可能轉戰高雄市長選舉，加上潘、賴關係密切，只要賴清德有政治布局所需，潘孟安都是一張可用之牌。



雖然潘孟安之前已宣示“無參選高雄市長規劃”，且戶籍仍然在屏東縣，並透過擔任“2026選舉先期策略小組”召集人，沖淡參選高雄市長的可能性，但隨著選對會名單正式確立，潘孟安卻不在其中，政壇觀察，或許賴清德開始希望潘孟安另有他用。