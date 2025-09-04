鎮住黨內可能恩怨　邱義仁重出江湖延續黨命

邱義仁。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／民進黨2026選舉對策委員會名單昨天出爐，一向隱身幕後的新系大老、“總統府資政”邱義仁這次再度走入江湖。經歷大罷免後的民進黨，不能再讓初選種下的恩怨導致裂痕，重量級的邱義仁出馬溝通，不僅要為初選兵符操刀，還要當起黨內和事佬。



《中時新聞網》報導，據瞭解，昨天選對會名單是賴清德直接拿出來宣布，與會者看到地位很高的邱義仁“喇叭”再度出馬，不少人眼睛一亮。



報導表示，邱義仁從陳水扁執政即縱橫政界，位高權重，更有“永遠的祕書長”之稱。黨內人士說，雖然邱義仁後來跟新系關係逐漸淡化，但是賴清德大選時，仍受到重用，選戰核心辦公室，正中央坐的就是邱義仁。



邱義仁後期總是一下沉潛、一下又浮出水面，不僅微笑神祕，在黨內的位置也很神祕；民進黨大罷免節節挫敗，眼見2026地方選舉接踵而至，對脆弱不堪的民進黨，已再也禁不起任何摧殘。



報導指出，蔡英文時期，選對會雙召集人，常常是“雙耀”組合，林錫耀與洪耀福，昨天公布名單中，另一位召集人是徐國勇。徐是黨祕書長，擔任此位子，天經地義，但是徐選舉操盤經驗較少，另一位召集人若用府副祕書長潘孟安，雖然合理，但可能也會碰到跟徐一樣，經驗不足的問題。



面對2026年選舉，民進黨初選已經開始廝殺，尤其台南、高雄，是民進黨不可失手的縣市，但現在刀幾已出鞘，一片殺氣。邱義仁調和鼎鼐功夫不錯，威望也很高、人和也不錯，為了鎮住黨內初選，讓喇叭再出江湖，為的是延續黨的命脈。