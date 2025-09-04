子弟兵不願郝龍斌選黨主席？董智森曝原因

媒體人董智森（左）受訪。（截自“誰來早餐”YouTube直播畫面) 中評社台北9月4日電／中國國民黨主席改選將於10月18日投票，如今表態參選者已高達9人，但無大咖。據瞭解，國民黨前副主席郝龍斌目前徵詢意見中，有可能參選，但其子弟兵、台北市議員游淑慧公開說不希望郝龍斌選。媒體人董智森分析原因指出，因為國民黨這種選舉會殺到刀刀見骨，郝龍斌又不好意思去罵這些人，有的是比較晚輩，去罵好像就沒有那個風範？有時候會想說，自己同黨何必講成這樣？



國民黨主席選舉的領表登記作業時間從9月1日至5日延後為15日至19日。目前已表態參選國民黨主席名單，有黨籍“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，總共9人。



國民黨主席朱立倫3日喊話，2028重返執政才是最高目標，大家還是要持續努力、絕不放棄，用大家的力量，希望“眾望所歸者”，能夠領導國民黨，帶領國民黨重返執政，才是最重要目標。



董智森3日在《誰來早餐》節目談及國民黨主席選舉時指出，為什麼游淑慧公開說不希望郝龍斌選？因為國民黨這種選舉會自己殺到刀刀見骨，郝龍斌又不好意思去罵這些人，有的是比較晚輩，去罵好像就沒有那個風範？有時候會想說，自己同黨何必講成這樣？



董智森直言，有這麼多人出來當然是好事，大家覺得：我要出來救黨！但是就不要去糾結那些枝枝節節的，因為很多事情要重新開始。



董智森強調，所以大家要珍惜眼前，展望未來，我們希望有一個怎麼樣的世界、怎麼樣的社會、怎麼樣的民族、怎麼樣的“國家”，怎樣的人品人格。要看開，不要糾結，糾結在那裡，永遠就是羅密歐與茱麗葉，兩個人死了之後，兩邊才想說：我們這兩個家族何必互相攻擊成這樣，至死方休？