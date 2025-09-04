藍營黨魁改選爆炸9人表態　無大咖參選

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／ 中國國民黨主席選舉將在10月18日舉行，至今明確表態參選者已有9人，但尚無大咖要參選。國民黨主席朱立倫3日於中常會上喊話，2028重返執政才是最高目標，大家還是要持續努力、絕不放棄，用大家的力量，希望“眾望所歸者”，能夠領導國民黨，帶領國民黨重返執政，才是最重要目標。



至今表態參選國民黨主席者，有“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，總共9人。



朱立倫堅持要交棒，台中市長盧秀燕昨日則重申不會選黨主席。國民黨前主席、“立法院副院長”江啟臣昨日受訪表示：“我做過（主席）了，本人宣告不參選”。



根據《中時新聞網》報導，國民黨黨魁改選“參選爆炸”，但黨內仍盼有經驗、夠分量者出任，前台北市長郝龍斌近期動作頻頻頗被看好。據瞭解，郝正徵詢各方意見，是否參選的關鍵將是藍白合，郝憂心自己會否影響這個同盟關係。



鄭麗文3日特別拜會國民黨前祕書長李乾龍。鄭說，黨正值關鍵時刻，必須推動世代交替與“老幹新枝”，她將在9月15日領表並完成登記，強調選舉應公平，由黨員共同決定最合適人選。



李乾龍坦言，4天前曾做最後努力勸進盧秀燕，但盧明確表態不願出馬，將尊重她的決定；黨內也曾勸進嘉義市長黃敏惠，同樣遭婉拒，顯示“媽媽牌”全面熄火。