特朗普喊不擔心中俄關係好　翁履中：台警鐘

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／中國大陸3日舉行紀念對日抗戰勝利80周年的大閱兵，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京、朝鮮領導人金正恩在北京同框，畫面引發全球注目。美國總統特朗普則是表示，並不擔心俄羅斯、中國大陸之間的緊密關係。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中4日分析指出，“坦白說，特朗普的不擔心，不是因為美國能永保領先，而是特朗普只需要顧及他任內的優勢，而不用擔心長遠競爭，這正是台灣該清醒的警鐘”。



中國大陸在這次閱兵中，展示了許多新型武器，包括具載核能力的高超音速飛彈及無人作戰系統。根據《路透社》3日報導指出，特朗普被問及是否擔心中國大陸與俄羅斯組成聯盟來對抗美國，他則回應，“一點都不擔心”，並強調美國有最強大的軍事力量。



翁履中4日在臉書分析，特朗普的不擔心，很可能是台灣需要更擔心的理由。特朗普的邏輯是短期的：他相信三年內中國追不上美國，所以自己仍有籌碼。但2029年之後呢？一旦美國換上沒有特朗普這種“能直接和習近平做生意”的總統，北京的態度恐怕只會更強硬。換句話說，特朗普的“不擔心”只是短期保證，之後的局勢完全不容樂觀。



翁履中透露，更現實的是，台灣的“被需要程度”也在倒數中。根據公開資訊，美國本土半導體產業鏈的重新建置正快速推進：台積電鳳凰城廠（TSMC Arizona）預計2028年進入2nm世代。韓國三星（Samsung）在德州泰勒（Taylor）的新廠將於2026/27量產4nm與2nm。Intel則在美國政府這一波運作下，由政府介入來全力推進18A（約2nm）。



翁履中續指，雖然沒有保證美國重建半導體產業的策略會生效，但如果真的順利按計劃進行，粗略估算，到2030年，美國本土先進晶片產能可達全球15~20%甚至更多，這樣的比例符合美國先進晶片自給自足的初步目標，而這也代表美國正在為“擺脫對外晶片依賴”做了長期準備。



翁履中給台灣三個建議。他說，對台灣而言，這不只是國際風險，更是“國家”戰略的倒數計時。如果台灣不趁現在積極準備，未來恐怕更加被動。台灣至少必須做到三件事：