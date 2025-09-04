台藝人轉發央視貼文　陸委會表態未違規

台灣藝人紛紛轉發九三閱兵相關貼文。（照：截自微博） 中評社台北9月4日電／大陸昨天於北京舉行九三閱兵儀式，以紀念抗戰勝利80周年。儘管陸委會先前已祭出警告，仍有多位台灣藝人於凌晨轉發央視新聞的“致敬勝利”貼文，其中包括舒淇、伊能靜、楊宗緯、吳慷仁、TANK等。陸委會表示，相關貼文內容尚無涉及貶低“中華民國”地位或宣揚以武力改變兩岸現狀，但仍呼籲全體民眾及在野政黨認清閱兵的意圖。



央視新聞的微博在今日凌晨零時發文“此刻一起轉發！九三盛大閱兵，致敬勝利！”，內文稱，“今天，我們一起紀念抗戰勝利80周年！5098天、14年浴血奮戰，中國人民從不屈服於任何敵人！今天的中國，江山壯麗、人民豪邁，更無懼任何風浪！讓我們一起銘記歷史，從偉大勝利走向偉大復興！”



不少台灣藝人跟進轉發這篇貼文，包括舒淇、伊能靜、吳奇隆、朱孝天、楊宗緯、吳慷仁、文淇、張庭、王以綸、林柏叡、黃曦彥、顏人中、董又霖、楊培安、TANK（呂建中）等人。還有大陸網友一一盤點表態與未表態的台灣藝人。



對於藝人的表態，陸委會3日下午以書面表示，“我們注意到了這一情況，目前正就相關情形進行資料的搜集與分析當中。初步瞭解，相關貼文內容尚無涉及貶低‘中華民國’地位或宣揚以武力改變兩岸現狀”。



