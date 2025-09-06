鄭旗生：國民黨需要願意正視一中的黨主席

台陸軍退役少將鄭旗生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月6日電（記者 方敬為）中國國民黨主席將在今年10月改選，黨籍台陸軍退役少將鄭旗生接受中評社訪問表示，國民黨需要一個願意正視兩岸同屬一個中國的黨魁出面領導，國民黨近年來論述被民進黨牽著走，碰到兩岸統獨議題只會迴避，不敢走入深水區，最後就是等著被消滅，所以他希望有意角逐黨魁者，要勇於任事，一個中國論述絕對要堅持。



鄭旗生，中國國民黨籍，祖籍福建建甌，陸軍少將退役，現任兩岸統合學會執行長、歷史教育新三自運動協會理事、史記文化公司董事長、克毅文化公司董事長。



國民黨主席預計10月18日改選，目前包括前“立委”鄭麗文、“立委”羅智強、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘、中常委孫健萍、孫文學校總校長張亞中等人宣布參選。前台北市長郝龍斌雖未表態，但傳出已私下拜會爭取支持。



針對國民黨主席改選，鄭旗生向中評社表示，他無法代表軍系，以個人的角度來看，他是期盼新任的國民黨主席，要勇敢論述一個中國，勇於面對兩岸同屬一中的定位，正視兩岸議題，否則國民黨只會越來越羸弱。



鄭旗生指出，國民黨近年陷入一股迷思漩渦，黨內出現結構性的困境，也就是國民黨的理念消亡，因為害怕被扣紅帽子，害怕流失選民支持，國民黨的兩岸論述變得與民進黨趨同，拿著香跟民進黨拜，拋棄自己的祖墳去拜別人家的祖墳，不只丟失黨格，更反而讓支持者無法接受。



鄭旗生說，現在是民進黨被民眾反感，國民黨才感覺氣勢大好，但是不是國民黨本身受到選民喜愛，還有待商榷，尤其在台灣民眾黨越來越成氣候的情況下，國民黨應該要找回真正屬於藍營的招牌，也就是溝通兩岸的優勢，中國國民黨應該要跟隨中山先生的思想，要正視兩岸同屬一個中國的歷史脈絡，要以正確史實與論述走出來，國民黨才有繼續發展的可能。



他提到，最近中國大陸的綜合實力大幅度躍進，越來越多年輕人開始轉變觀念，開始有“中國認同”，以網紅“館長”陳之漢的轉變最為明顯，當越來越多人重新擁抱“我是台灣人也是中國人”的論述，國民黨更不能置身事外，有責任強化相關論述，與民進黨的“台獨”做出區隔，並在堅持正統路線的方面爭取民意支持。所以他期待，接下來有意參選黨魁的人，都要有相關表態，這才是藍營永續發展之道。