諷賴“萊爾校長”爆紅　國民黨推紓壓球募款

國民黨召開“萊爾校長實體化來了！募款小物限量發布”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨日前發布支持“核三延役”公投的CF，風格模仿美國動畫“南方四賤客”，其中諷刺賴清德的角色“萊爾校長”在網路引發熱烈迴響，不斷有類似的二創影片出現嘲諷民進黨。國民黨緊抓這股風潮，今天召開記者會宣布將推出實體募款小物，“萊爾校長紓壓球”。



國民黨表示，接下來只要捐款，就可以獲得“萊爾校長紓壓球”，主要概念是幫國民黨遭受司法迫害的黨工募集司法資源，呼籲大家共同用捐款來捍衛司法獨立的公正性。



國民黨今天召開“萊爾校長實體化來了！募款小物限量發布”記者會，包括發言人楊智伃、鄧凱勛、副發言人康晉瑜等人出席。



康晉瑜指出，“萊爾校長”席捲網路掀起二創狂潮！各種諷刺、批評時政的影片都在網路上掀起熱潮，因此，國民黨推出粉絲所期待的實體化募款小物，希望透過線上影音的創意結合線下的募款活動，將年輕人的創意實體化，創造出IP的宇宙。



他強調，此款募款小物最重要的概念是為了幫國民黨遭受司法迫害的黨工來募集司法資源，而這波“萊爾校長”實體小物的募款行動中如果有不及籌措的司法資源與款項，黨主席朱立倫會全部買單。他也呼籲執政黨，停止任何形式的政治力介入司法，期望透過萊爾校長的募款行動來捍衛司法獨立的公正性。



鄧凱勳進一步介紹，“萊爾校長”實體小物絕對舒壓、保證舒壓。他指出，現在不管是學生或各職業，在萊爾校長的領導之下都過得非常辛苦，非常需要紓壓，就可以捏爆萊爾校長紓壓球來釋放壓力；他保證萊爾校長紓壓球“輕巧好捏、隨身舒壓，限量收藏，你一定需要一個”。