高碩泰：普京用時間換空間　弱國只能任宰割

“國策研究院”資深顧問及台灣前駐美代表高碩泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月4日電（記者 張穎齊）台灣前駐美代表高碩泰4日在“國策研究院”的座談會上表示，美國總統特朗普、俄羅斯總統普京8月15日在美國阿拉斯加州的雙普會，要調停俄烏戰爭停火，但普京是用時間換空間，虛與委蛇。特朗普急功好利、誤判情勢，什麼都沒達成，雙普會不被看好、不會被傳誦。不過仍凸顯弱國在現行國際情勢下，是任強國密室協商、宰割。



高碩泰表示，美俄雙普高峰會不被看好，即便美國華府、特朗普做了很多對國際天翻地覆的決策，可是在阿拉斯加舉行的雙普高峰會議，是倉促成軍，歷時3年半的俄烏戰爭，沒因雙普會而達成和平，只是徒具形式、徒勞無功。



高碩泰說，不過英國經濟學人雜誌有篇非常傳神、不寒而慄的漫畫，就是一個餐桌上，中美俄拿著刀叉與盤子，而一旁頭冒冷汗的地球在問他們3人要點什麼菜？這就是國際現實。烏克蘭若不在餐桌上，就是在菜單裡，烏克蘭想必食不下嚥、怕得要死，一個弱國的主權獨立、領土完整與否，是要靠強權密室協商、任人宰割。



高碩泰說，這好比1938年慕尼黑協定、1945年雅爾達密約，相信雙普有通過電話，但俄烏該如何停火？俄羅斯還沒對美方有任何回應，特朗普之所以願意斡旋，就是為了拿諾貝爾和平獎，原本特朗普加碼制裁向俄羅斯買石油的國家，給予懲罰性關稅，不過終於等到8月5日、普京願意讓步。



他說，特朗普喜出望外，急功好利、好大喜功，普京一開始就不想有任何讓步，用時間換空間，虛與委蛇，因此白宮誤判了俄羅斯，特朗普只用親信的小決策圈圈，憑個人好惡。但還好現任美國國務卿盧比奧，是了解台灣、也了解特朗普團隊，獲得特朗普信任，盧比奧在以色列、烏克蘭戰爭都扮演好角色，致力幫特朗普拿諾貝爾和平獎。

