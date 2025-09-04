台中無薪假逾千人　盧秀燕：會提輔導措施

台中市長盧秀燕恭賀台中鍋考節優勝店家。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月4日電（記者 方敬為）美國對台課徵20%疊加關稅，產業衝擊甚劇，台“勞動部”公布全台產業實施無薪假人數近5千人，集中製造業，台中市有超過1200人佔26%。中國國民黨籍市長盧秀燕今天針對無薪假議題表示，將提出輔導措施。



台“勞動部”9月1日公布最新數據，台灣受景氣影響而實施減班休息（無薪假）的人數已創下今年新高，全台共有245家事業單位實施無薪假，總人數4863人，較上期增加54家事業、929人，其中，受美國關稅政策影響的人數高達3055人，顯見美國關稅對台灣產業的衝擊相當劇烈。其中台中市有1282人次實施無薪假，佔全台的26.362%。



盧秀燕4日赴“2025台中鍋烤節”票選優勝店家貼紅榜，針對無薪假議題受訪表示，市府有關單位將提出輔導措施，不過今天她希望把重點放在慶祝鍋烤節優秀店家上，不要失焦，相關議題“下次再詳談”。



盧秀燕向2025台中鍋烤節各組冠軍店家表示恭喜，中午來到老井燒肉福科店與創辦人彭道銳一同貼上紅榜，她表示，感謝業者為台中餐飲業所作出貢獻，也為拼經濟加強行銷，所以她比照往年代表台中市政府親自來貼紅榜，肯定優勝店家。



盧秀燕指出，今年參加台中鍋烤節票選的店家高達658家，能夠被票選出來成為冠軍，很不容易，一定是全方位獲得消費者青睞，包括料理口味、品質、服務第、環境、衛生程度等都受到肯定，所以她要特別恭喜，今天是店家的榮耀時刻，請大家把焦點放在此。