解民怨！卓榮泰拍板房貸放款上限排除新青安

“行政院長”卓榮泰拍板“新青安”房貸，受理時不再受30%的不動產放款比率上限限制。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月4日電（記者 鄭羿菲）綠營大罷免失利後，“賴卓體制”在多家民調皆顯示不受台灣民眾信任，而近期民怨大爆發的其中一項則包括“民眾購屋貸不到款”，“行政院長”卓榮泰4日拍板“新青安”房貸，銀行受理時不再受30%的不動產放款比率上限限制，以解決近期“房貸荒”的問題。



根據“金管會”統計，新青安自2023年8月上路後，截至2025年7月底已累計核貸近13萬戶、金額逾新台幣9900億元，七成以上借款人為40歲以下青壯年族群，顯示政策確實協助部分剛性需求。不過，台“央行”去年9月理監事會議後，祭出信用管制、管控不動產放款集中度，加上“金管會”要求銀行業遵守《銀行法》72條之2風險控管規定，導致民眾申請房貸往往要等上數月。



面對“民眾購屋貸不到款”的民怨，卓榮泰日前放話，要銀行放款“水龍頭開大點”，“金管會”1日就邀集8大公股銀行開會討論。卓榮泰4日在“行政院會”上拍板，把新青安房貸排除在《銀行法》第72條之2之外，未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束。



“行政院”4日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“內政部長”劉世芳、“勞動部長”洪申翰、“金管會主委”彭金隆出席。



李慧芝轉述卓榮泰於院會中表示，過去辦理新青安貸款期間外界曾有助長炒房的疑慮，在“財政部”提出優化措施後，包括借款人限貸一次、增提自住切結書，及督導公股銀行落實徵授信審核、強化貸款後管理及稽查後，現已能確保符合青年首購自住的目的。為落實協助無自用住宅青年購買自住房屋的政策，將銀行辦理新青安貸款的撥款條件，從9月開始不計入銀行法相關規定比例的限額。



卓榮泰說，青年購買自住房屋即便非屬於新青安的貸款，但若符合自住與首購條件，或自住房屋一屋換一屋的貸款申請也應優先滿足。