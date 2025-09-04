被質疑不利藍白合？ 郝龍斌表態聲援柯文哲

國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／中國國民黨主席選戰進入白熱化階段，國民黨籍前彰化縣長卓伯源點名有意角逐的國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌，質疑若由他出任黨主席，藍白合作的可能性恐怕會瓦解。面對外界議論，郝龍斌4日透過臉書發文，公開聲援台灣民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲，呼籲司法機關應回歸專業與良知，給予被告公平的審判條件。



國民黨主席選舉將在10月18日登場。先前表態參選的彰化縣前縣長卓伯源4日召開記者會，首度公開點名被勸進參選黨魁的台北市前市長郝龍斌，國民黨不能再重蹈2024藍白分裂的覆轍，“如果藍白合交給郝主席來協調整合，容我說一句刺耳的話，藍白不會郝（好），2026、2028都不會好”。



卓伯源喊話郝龍斌，郝龍斌與柯文哲多年針鋒相對，這是公開的歷史，絕不是喊幾句口號就能消除。此刻若能放下個人之念，把機會交給黨內下一個世代的同志，來成全藍白合，將是黨的護法，是歷史的成就者。



郝龍斌4日在臉書發文表示，台北市前市長柯文哲僅因“有逃亡及串供之虞”等籠統理由遭羈押，至今已長達一年。今年一月，他曾公開呼籲司法機關辦案必須一視同仁，不能因藍、綠、白的政黨立場而有所差別。今天上午，台北地方法院將審理是否繼續延押柯前市長。



郝龍斌指出，柯文哲早在去年底已經遭到起訴，起訴後仍持續羈押，這已嚴重背離“羈押應是不得已的最後手段”基本原則，更被濫用成逼供工具。柯文哲理應擁有公平、公開、獨立的審理環境。



郝龍斌續指，遺憾的是，近年司法辦案對藍白政治人物呈現高度針對性：國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及多位黨工遭長期羈押，民進黨涉及重大貪污與“共諜”案件人士卻能輕易交保。這樣的明顯落差，讓社會不得不懷疑司法是否中立？或已淪為政治打手？



郝龍斌提醒，看守所夏季高溫動輒超過攝氏35度，長期羈押不僅不尊重一位前市長，更是對人權與司法正義的侵蝕。司法威信不是靠羈押時間堆砌，而是靠依法審理與公正判決來建立。郝鄭重呼籲司法機關，回歸專業與良知，審慎評估是否仍有延押必要，給柯文哲一個公平的審判空間。唯有司法獨立、公正無私，民主法治才能真正屹立不搖。