綠媒爆稱住持“老公”？綠委林岱樺有最新說法

綠委林岱樺接受廣播節目“千秋萬事”專訪。（照：林岱樺辦公室提供） 中評社台北9月4日電／民進黨籍“立委”林岱樺爭取黨內高雄市長提名以來風波不斷，除涉詐助理費遭起訴外，更被《鏡週刊》爆料喊寺廟住持釋煌智“老公”。林岱樺今天受訪表示，是“假的”。林說這是她透過師父跟上天尋求的自我救贖，這就跟追星族先前會稱韓星宋仲基、孔劉是她們的老公，“將純潔宗教告解，偽造成不堪的情愛告白。”



綜合台媒報導，林岱樺今天接受廣播節目“千秋萬事”專訪，針對主持人王淺秋詢問周刊爆料簡訊內容，林岱樺表示，這樣的手機內容來至於檢調，至今她的手機還被扣在地檢署，也不知道是否移交法院，但媒體卻知道。



她接著說，現在一早手機打開，簡訊內容將近千百筆，到底如何剪輯、重新編製，用了她熟悉的文字去捏造一個不存在的故事，這當然是假的。



王淺秋詢問喊住持“老公”是假的？林岱樺說，原始的內容就像是她透過神父跟上帝告解救贖過程一樣，是尋求個人的自我救贖，她透過師父跟上天來尋求自我救贖，也在面對自己的“貪、嗔、癡、慢、疑”，周刊公布就像是在逼迫上帝要公告吿解內容，非常不道德。



她批評，該周刊的角色就像監聽器，公開告誡內容，扭曲事實、重新編造，做了不道德的事情，還沾沾自喜，將非常純潔的宗教告解，偽造成不堪的情愛告白，是自甘墮落。



林岱樺更以追星族比擬，指韓星宋仲基、孔劉紅的時候，大概台灣一半的女性都說是“孔太太”、“宋太太”，要去接機時大家都說“我要去接我老公”，這樣講就會成真嗎？而她心痛的是，讓司法威信徹底崩解、用“國家”的機器對人民施展暴力。