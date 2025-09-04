柯文哲：押一年睡馬桶旁　陳佩琪落淚旁聽

民眾黨前主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／台北地方法院審理京華城案，今日提訊台灣民眾黨前主席柯文哲，柯文哲在法庭上談到前台北市副市長彭振聲“家破人亡”，他的同學、前台北捷董事長李文宗被連累成為被告，他一邊痛哭一邊用衛生紙擦淚說，民進黨抄家，1年來抄到了什麼？他說羈押1年被關押在陽光照不進來的地方，睡在馬桶旁因為太臭了只好戴口罩睡，柯數度因為太激動講不下去，旁聽席上柯文哲妻陳佩琪跟小草們也都掩面哭泣。



柯文哲並引用“立法院長”韓國瑜說的“勿忘世上苦人多”，柯說，他換了9名室友，有些人連錢都沒有，買不起內衣褲，只好晚上睡前洗、光著身體睡覺。柯建議修法，未來司法官都要到看守所被關押一週，體驗陽光照不進來的地方。



根據《中時新聞網》報導，陳珮琪一早便現身台北地院，並隔著鐵網等待載著柯文哲的囚車現身，期間她手緊抓鐵網、目光哀戚，後續疑因不堪彭湃情緒轉身坐在一旁，痛心地掩面表示，“到底為什麼這樣子，他到底犯了什麼罪？”



柯文哲說，檢察官對他聲請羈押的理由，一直都是京華城開工時威京集團主席沈慶京交給他1500萬元現金，但關押1年到今天，證據在哪？1500萬元在哪？他說他的妻子、3子女被連累，USB也被扣押查冷錢包，但民進黨抄家抄到了什麼？民眾黨所有人都被傳訊、折磨，同學李文宗在京華城案發都離開台北市府，還被起訴受到冤獄。



柯文哲強後調，他關押1年也消除掉傲慢之氣，但也看到社會最底層的狀況，他說他那一區衹有他一個人，關押在2到3坪的房舍，睡在馬桶旁，室友有些人經濟狀況非常不好，也讓他很感慨。他說上次等候開庭時，北院法警跟他說“不要失去對人世間的希望”，他很感動也在法庭上痛哭失聲。隨後，他說不好意思他太激動了，他希望大家要“心存善念、社會變更好”也感謝1年中幫助他的人。