朱子弟兵楊智伃：盼新主席重視年輕戰力

國民黨發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨日前在大罷免和核三公投期間，陸續發布多部具有創意的廣告或文宣，黨中央的新媒體部年輕戰力引發熱議，由於現任主席朱立倫已重申希望交棒的立場，年輕戰力是否會隨著朱一起交棒？朱子弟兵、國民黨發言人楊智伃今天表示，接下來不論誰來當黨主席，都應該繼續重視年輕化的力量，需要更多開枝散葉，海納百川。



國民黨日前推出支持“核三延役”公投的CF，風格模仿美國動畫“南方四賤客”，其中諷刺賴清德的角色“萊爾校長”在網路引發熱烈迴響，不斷有類似的二創影片出現嘲諷民進黨。國民黨今天順勢推出“萊爾校長”實體小物紓壓球，要幫遭司法迫害的黨工們募款，以利接下來在官司上的攻防。



針對媒體提問，未來國民黨主席換人後，黨中央是否仍會維持目前的年輕創意？



楊智伃表示，朱立倫已多次表達希望順利交棒的立場，而在朱交棒後，所有的年輕力量會在各個崗位上為國民黨做更多進步努力的工作。



楊智伃說，接下來不論誰來當黨主席，都應該繼續重視年輕化的力量，需要更多開枝散葉，海納百川。國民黨現在已經奠定年輕化的基礎，大家也看見了，未來主席不管是誰，相信都能承接並海納百川，找到更多年輕人，大家一起來改變國民黨。