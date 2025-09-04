洪秀柱出席大陸閱兵違法？陸委會推給“立院”

陸委會副主委沈有忠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月4日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨前主席洪秀柱出席中國大陸九三大閱兵，陸委會副主委沈有忠4日並未正面回應洪是否違法，他僅表示，因洪秀柱曾任“立法院副院長”，是具指標性人物，按照兩岸人民關係條例現行法規，必須由“立法院”先發動調查，看有否違法疑慮。若最後判定違法，將處罰新台幣10萬元至50萬元罰鍰。



洪秀柱昨天在北京出席九三大閱兵，引來陸委會批評。對此，洪在臉書作出回應，表示“參加九三紀念是緬懷先烈，民進黨不該用恐嚇阻止人民銘記歷史”。她想請問，參加紀念抗戰勝利、公開講一句“不忘歷史、不忘先烈”，也算“配合宣傳”嗎？



“行政院”4日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，陸委會副主委沈有忠回應媒體提問。



沈有忠表示，兩岸交流的大原則，我們還是堅持兩岸必須進行健康有序交流，希望做到去政治化、去風險化，且需要平等互惠、對等尊嚴的展開各項交流活動。



沈有忠說，大陸在下半年即將要有3個80年的一些活動，有可能產生“對台統戰或滲透與分化”，政府主要政策主張有三個方向，一、現任“中央政府”與地方政府人員禁止參加。二、曾任中國大陸相關工作，或機敏工作，或“國防”外交相關工作人員，採列管方式需提前申請。三、呼籲參加民眾，盡量不要落入統戰的陷阱，小心不要配合黨政軍進行政治性活動，甚至是宣傳。

