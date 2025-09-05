李朝成：印度反美情緒高　莫迪比特朗普沉穩

台前外交官、國際合作發展基金會資深顧問李朝成。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台前外交官、國際合作發展基金會資深顧問李朝成4日在“國策研究院”的座談會上表示，上海合作組織成員國元首理事會議1日在中國大陸天津舉行，印度總理莫迪一反過去中立國態度，與中國大陸領導人習近平、俄羅斯總統普京促進好關係，起因就是美國總統特朗普課徵印度50%高關稅，導致印度首次出現全國上下一致反美情緒，莫迪更展現比特朗普還沉穩的外交技巧。



曾留學印度、駐印度清奈的外交官李朝成表示，雖說特朗普與普京8月中在美國阿拉斯加州的雙普高峰會，與印度並無關係，但特朗普卻也威脅要課印度高關稅，因印度向俄羅斯購買巨額的石油。最終特朗普的雙普會也沒達成停火和平協議，還對印度實施高關稅。



李朝成，出生於花蓮，印度馬德拉斯大學政治暨公共行政學系博士。歷任國際合作發展基金會秘書長、駐緬甸台北經濟文化辦事處代表、駐印度清奈台北經濟文化辦事處總領事銜處長、“外交部”非政府組織國際事務會副執行長、印尼雅加達台灣學校副董事長、駐印尼台北經濟貿易代表處副代表、駐聖露西亞公使、“外交部”中南美司專委等。



李朝成說，印度的最大貿易國包括中國、俄羅斯，特朗普卻將對印度課徵的25%關稅、再加25%，變成50%關稅。因此印度國內首次出現，全國上下從總理莫迪、官員、基層百姓，一致有反美情緒，印度上下一致的看法，就是要求印度政府，必須強硬地跟美國打這場外交戰。



李朝成說，印度是2017年加入上合組織，莫迪今年更親自到中國大陸天津參加上合高峰會，當然這前面的外交工作已鋪陳、運作很久，印度要在上合組織提的訴求，也都曾講過了。

