朱立倫聘趙少康管中閔任中評委　獲參選資格

國民黨主席朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康。（照片：朱立倫臉書） 中評社台北9月4日電／中國國民黨主席改選將於10月18日投票，如今表態參選者已高達9人，但無大咖。國民黨主席朱立倫4日在臉書發文表示，他今天頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康與前台大校長管中閔，並感謝他們願意在這個關鍵時刻，承擔國民黨的重要職務。由於參選黨主席必須有中評委身份，這等於讓趙少康，管中閔有參選國民黨主席資格。



國民黨主席選舉的領表登記作業時間從9月1日至5日延後為15日至19日。目前已表態參選國民黨主席名單，有黨籍“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，總共9人。



朱立倫說，國民黨必須更團結、堅定與主流民意同步，才能穩健邁向未來。今天，他特別頒發中評會主席團主席聘書，給長期為黨奮戰的趙少康，以及長期關心“國家”政策、學養素著的管中閔，感謝他們願意在這個關鍵時刻，承擔國民黨的重要職務。



朱立倫表示，過去四年，經歷大大小小的戰役，不僅培養出一批年輕、有戰力、會傾聽民意的新世代，也讓黨務更輕量化、內造化，成功擺脫過去依賴龐大資源、背負沉重債務的困境。國民黨堅持連結美、日、歐盟，並推動兩岸穩定去風險的路線，這是一條務實且正確的道路。