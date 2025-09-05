藍議員李世淦：黨主席須有資源每月募2千萬

國民黨籍屏東縣議員李世淦。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月5日電（記者 蔣繼平）針對表態參選中國國民黨主席已多達9人，國民黨屏東縣議員李世淦向中評社表示，多人參選代表黨內很開放，年輕、有聲量來爭取不是不好，地方會憂心若與舊有體制衝撞時間拉長，恐不利明年選舉。另外，若前台北市長郝龍斌、前中廣董事長趙少康願意選，或許少壯派可先等一下，畢竟沒資源要做事真的會很辛苦。



國民黨主席選舉的領表登記作業時間從9月1日至5日延後為15日至19日。目前已表態參選國民黨主席名單，有黨籍“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前“國代”蔡志弘、律師李漢中，總共9人。



目前想選的已高達9人，李世淦認為，代表這是很OPEN開放的政黨，有很多人願意為黨付出，這是好事。不過黨主席每個月要替黨募新台幣兩千多萬元，還是需要有一點資源會比較好做事，這樣才會更如魚得水、做得更好，要具備募資源的能力。



李世淦表示，目前有聲量高的藍委羅志強、前藍委鄭麗文來參選，年輕一派來掌舵，也不是不好，只是再過一年馬上就是地方選舉，地方基層會擔憂，如果新主席與黨內舊有體制文化衝撞時間如果拉長，恐怕就會對選情有影響，這點要注意。



一直被點名參選黨主席的前台北市長郝龍斌4日在臉書發聲力挺正在爭取官司交保的民眾黨前主席柯文哲，掀起藍白合的熱議，怎麼看？



李世淦表示，藍、白在“立院”運作一定要合作，合作是一定要走的路，但不用太去強調藍白合，黨的機器必須有自己的主張與想法。要擔任黨魁的人就是要為黨服務，是服務角色，未來是輔佐去拿到政權的角色，只要選得上，定都具備協調的能力。

