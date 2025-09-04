彭文正曝台政媒生態：綠媒逾半收入靠政府

彭文正。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／中國國民黨籍“立委”羅智強日前當面指責資深媒體人黃暐瀚“有愧媒體人職責使命”，此事引發台灣政媒關係的討論。因蔡英文“論文門案”遭通緝的資深媒體人彭文正今日受訪表示，從蔡英文時代開始，媒體環境就變了，現在的媒體人與其說是政治操控媒體，不如說媒體人主動向政治獻媚。



彭文政還透露，民進黨政府就任後，每年給三立、民視的標案補助將近20億，佔了整個三立一年盈餘百分之五十，當收入來源百分之五十仰“賴政府”，怎麼去寄望媒體可以挺得住腰桿呢?



中國國民黨籍“立委”羅智強日前接受資深媒體人黃暐瀚的廣播節目專訪期間，當面指責黃“有愧媒體人職責使命”，黃暐瀚昨深夜回應7點強調執政在野都應接受監督，羅智強則再以資深媒體人彭文正為例回擊，表示彭就選擇永遠站在執政者對立面。對此，彭文正親自回應，表示羅說的是事實、但他也不會苛責黃，並曝光殘酷現實，強調值得媒體和政界討論。



針對黃暐瀚稱“不分執政在野，都該監督”一事，羅智強4日在臉書表示，要請黃想想，若他的前輩彭文正站在這裡，就會知道這句話有多麼的蒼白無力？羅強調，彭選擇做一個勇敢的媒體人，永遠站在執政者的對立面，盯緊權力，忠誠監督。



根據《中時新聞網》報導，彭文正今透過視訊回應，表示台灣蒼白無力的是媒體以及政商間的關係，“十分的蒼白無力”，強調現在的媒體人與其說是政治操控媒體，不如說媒體人主動向政治獻媚，是極大遺憾，媒體人一定要選擇站邊，找不到可以客觀中立、兩邊得罪的媒體人。