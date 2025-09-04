柯交保案今未裁定　律師葉慶元：不會押太久

針對柯文哲還會被羈押多久？律師葉慶元在臉書發文提出看法。（照：葉慶元臉書） 中評社台北9月4日電／台北地方法院審理京華城案，今天提訊前台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇進行延押、具保停押訊問。庭訊歷時近3小時結束，合議庭表示因尚未評議完畢，今天不會做出裁定，先將柯文哲還押。對此，律師葉慶元表示，即便柯文哲這次被繼續羈押，“時間應該也不會太久”。



柯文哲遭關押已滿一年，葉慶元指出，以柯所涉及的罪名，一審最多羈押15個月，換言之，柯文哲就算這次被繼續羈押，時間應該也不會太久。



台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。



柯文哲今日多次痛哭說，要對付他，卻牽連太多人，前北市副市長彭振聲“家破人亡”，他的高中同學李文宗因被拜託2024大選時當財務長，與京華城案無關卻被收押禁見至今，受到冤獄。柯文哲表示，民進黨抄家，1年來抄到了什麼，他的妻子、3名子女被連累，民眾黨所有人都被傳訊、折磨。旁聽席上的柯文哲妻子陳佩琪跟民眾黨員及支持者也都掩面哭泣。



情緒激動的柯文哲流淚，指被關押1年，已消除掉傲慢之氣，經歷9名室友，但也看到社會最底層的狀況，想起“立院”院長韓國瑜說的“勿忘世上苦人多”。



律師葉慶元今日在臉書發文，針對“柯文哲還會被羈押多久？”提出看法，他表示羈押的要件是逃亡或串證之虞，但柯文哲涉嫌圖利及行賄等犯行，目前仍有重要關係人“橘子”許芷瑜在逃，且地點不詳，因此認為在本案審理結束前，合議庭可能會繼續羈押。



“等到一審言詞辯論終結或是宣判之後，應該就沒有繼續羈押的理由。”葉慶元指出，以柯所涉及的罪名，一審最多羈押15個月，換言之，柯文哲就算這次被繼續羈押，時間應該也不會太久”。但若在15個月內審判結束，理論上二審也可以繼續羈押。不過，他表示既然都已經證據調查、言詞辯論結束，應該沒有串證疑慮，繼續羈押的正當性不足”。