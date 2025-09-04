台藝人轉發陸官媒貼文　陸委會訂2原則

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月4日電（記者 鄭羿菲）中國大陸舉行九三閱兵，有多位台灣藝人轉發央視新聞“致敬勝利”貼文。陸委會副主委梁文傑4日劃下2個最基本的原則，一、不能貶低“中華民國”地位。二、不能宣揚武力解決兩岸問題。他說，此次並未觸碰此2個原則，算是打了個擦邊球，但後續仍會再研究個案。



陸委會過去曾鎖定20位台灣藝人在今年3月配合大陸對台操作，事後予以告誡。中國大陸昨天舉行九三閱兵，也仍有多位台灣藝人轉發央視新聞“致敬勝利”貼文，其中包括舒淇、伊能靜、楊宗緯、吳慷仁等。



陸委會4日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，有關台灣藝人轉發貼文，就我們了解央視提供了幾種模板，看起來是經過刻意設計，並沒有貶低台灣的、“中華民國”的地位，也沒有宣揚要用武力解決兩岸問題，也就是打了個擦邊球，初步看起來是這樣，但後續我們會再去研究。



梁文傑說，最重要的是這個“合作行為”有沒有貶損“中華民國”的地位、有沒有要消滅“中華民國”的“主權”、有沒有鼓吹用武力解決兩岸問題，這是最重要的。兩岸之間往來非常多，也發生許多互動關係，從陸委會的立場來說，我們不會針對所有的互動行為，都當作兩岸人民關係條例要處罰的行為，但不可以觸碰到上述的基本原則。



梁文傑指出，對“中華民國”政府來說，抗戰就是8年，而不是14年，台灣藝人可能也不太理解其中的差異，我們不會因此就苛求台灣藝人。

